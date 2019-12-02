С самолетом Путина произошло ЧП в аэропорту

Очевидцы сообщили, что во время захода самолета с главой Кремля на посадку погода менялась каждые десять минут.

В Киргизии произошло ЧП с самолетом президента России Владимира Путина из-за непогоды, сообщает в понедельник, 2 декабря, Главред.

Отмечается, что пилоту пришлось сажать борт практически на ощупь. Инцидент произошел еще 28 ноября.

Самолет хозяина Кремля почти не было видно на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Бишкека. Из-за плохой видимости посадку и рулеж производили по приборам, поэтому посадка борта номер один была экстремальной.

Гражданские рейсы в тот день перенаправляли в другие аэропорты. По словам же летчиков, рисков для авиалайнера не было. Очевидцы, в свою очередь, сообщили, что во время захода на посадку погода менялась каждые десять минут.

Накануне сообщалось, что в США в штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек.

Еще на прошлой неделе в Мали 13 французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов.

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