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На курорте в Турции загадочно погибла россиянка

Комментариев: 1
Тело с травмами нашли прямо на улице.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

На популярном курорте в Антальи (Турция) при загадочных обстоятельствах погибла гражданка РФ Надежда Земляная. 

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Об этом передает Hurriyet.

Сообщается, что женщину с серьезными травмами нашли прямо среди улицы. Медики пытались спасти жизнь россиянки, но им это не удалось.

Выяснилось, что погибшая длительное время работала в одном из отелей Бодрума. Полиция подозревает, что женщина могла покончить жизнь самоубийством. Молодой человек россиянки Мурат сообщил, что в последнее время она находилась в состоянии глубокой депрессии.

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Тело женщины передали для проведения судмедэкспертизы, которая установит причину гибели россиянки.

Напомним, миксер "задушил" женщину шарфом на глазах у сына. Француженка хотела приготовить пирог, находясь на кухне вместе с 15-летним сыном.

 

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Теги: загадочная смерть, Турция, россиянка, самоубийство
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Комментариев (1)
Rikstal    02.12.2019, 11:22
Оценка:  0
Rikstal
россиянки с МКАД перебрались в Турцию !?
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