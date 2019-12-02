На курорте в Турции загадочно погибла россиянка

Тело с травмами нашли прямо на улице.

На популярном курорте в Антальи (Турция) при загадочных обстоятельствах погибла гражданка РФ Надежда Земляная.

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Об этом передает Hurriyet.

Сообщается, что женщину с серьезными травмами нашли прямо среди улицы. Медики пытались спасти жизнь россиянки, но им это не удалось.

Выяснилось, что погибшая длительное время работала в одном из отелей Бодрума. Полиция подозревает, что женщина могла покончить жизнь самоубийством. Молодой человек россиянки Мурат сообщил, что в последнее время она находилась в состоянии глубокой депрессии.

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Тело женщины передали для проведения судмедэкспертизы, которая установит причину гибели россиянки.

Напомним, миксер "задушил" женщину шарфом на глазах у сына. Француженка хотела приготовить пирог, находясь на кухне вместе с 15-летним сыном.

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