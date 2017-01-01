В американском городе произошло две стрельбы за день

Первая стрельба произошла после футбольного матча в Французском квартале, вторая - в районе Севент Уорд.

Точных данных о пострадавших и погибших при стрельбе нет Скриншот из видео

В американском городе Новый Орлеан произошло две стрельбы за день, в результате чего по меньшей мере два человека погибло, еще 12 получили ранения, сообщает местный интернет-портал NOLA.com.

Так, в результате стрельбы в Французском квартале пострадали 10 человек. А спустя несколько часов жертвами стрельбы в другом районе города - Севент Уорд - стали по меньшей мере два человека, еще двое пострадали,

Двое раненных при стрельбе в Французском квартале находятся в критическом состоянии.

Издание уточняет, что первая стрельба произошла после популярного футбольного матча, когда в районе Французского квартала находились "десятки тысяч" человек. После этого власти сообщили о задержании одного человека, однако о том, какое отношение он имеет к произошедшему, информации нет.

На прошлой неделе неизвестный ранил двух человек при стрельбе рядом с начальной школой в Ванкувере в штате Вашингтон.

Напомним, в середине ноября в США подросток открыл стрельбу в школе и ранил по меньшей мере шесть человек.

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