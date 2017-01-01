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При нападении на церковь в Африке погибли 14 человек

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Подробности нападения боевиков на церковь еще не известны, пока есть данные о 14 убитых.
Точное число погибших и раненых при атаке устанавливается
Точное число погибших и раненых при атаке устанавливается
Reuters (архивное фото)

В результате нападения на церковь в Буркина-Фасо утром 1 декабря было убито не менее 14 человек, сообщает Reuters.

Отмечается, что личность боевиков сразу установить не удалось, а также дальнейшие подробности нападения еще не известны.

В заявлении правительства говорится, что вооруженные силы Буркинабе ухаживают за ранеными и обыскивают этот район.

В этом году мятеж исламистов вызвал этническую и религиозную напряженность в Буркина-Фасо, сделав большую часть страны неуправляемой, особенно в северных районах, граничащих с беспокойным Мали.

На прошлой неделе в Мали во время операции против экстремистов столкнулись два вертолета с военнослужащими Франции на борту, погибли 13 человек.

 

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Теги: церковь, нападение, исламисты, Буркина-Фасо
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Источник: korrespondent.net

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