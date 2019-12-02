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Россия и Китай запустили газопровод Сила Сибири

Комментариев: 10
Запуск газопровода состоялся при участии президента России и председателя КНР с помощью телемоста.
Россия запустила газопровод в Китай
Россия запустила газопровод в Китай
пресс-служба Газпрома

Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу Сила Сибири. Старт эксплуатации газопровода был дан в ходе телемоста с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Газпрома Алексея Миллера в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС.

После запуска Путин заявил, что взаимодействие России и Китая в сфере энергетики выходит на новый уровень.

Путин напомнил, что за 30 лет по газопроводу Сила Сибири в Китай будет поставлено свыше триллиона кубических метров газа. Он добавил, что по завершении проекта ее протяженность по территории России составит около 3 тыс. км.

По его словам, для России "этот проект важен еще и потому, что газ по трубопроводу пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире".

Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал обеспечить безопасность, надежность и экологичность при эксплуатации газопровода Сила Сибири. 

Сила Сибири - магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Стоимость строительства изначально оценивалась в 800 млрд рублей, однако позже стоимость была пересмотрена до 1,1 трлн руб.

Напомним, в мае 2014 года Газпром и китайская компания CNPC подписали 30-летний контракт на поставки российского газа. Общая сумма контракта составляет около 400 млрд долларов, объем поставок – 38 млрд куб. метров газа ежегодно.

 

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Теги: Россия, Путин, Китай, Си Цзиньпин, газопровод, сила Сибири
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Зорян_и_Шкиряк    02.12.2019, 13:08
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
А вот Украине нефиг газ у РФ закупать! Ведь газ, поступающий в Украину с территории РФ, несет в себе коррупцию, сепаратизм и имперские амбиции. А в Словакии он очищается от всякой гадости и перед реверсом на Украину к нему подмешиваются европейские ценности и даже американские молекулы свободы.
CCCP2015    02.12.2019, 12:36
Оценка:  +4
CCCP2015
400 млрд баксов ! Вот как нужно деньги зарабатывать а не у МВФ на коленях выпрашивать за счет повышения тарифов и продаж земель
птицелов    02.12.2019, 12:41
Оценка:  -6
птицелов
спочатку поставте стільки газу!))) говноголові!
CCCP2015    02.12.2019, 12:45
Оценка:  +4
CCCP2015
спочатку газопровод постройте, спочатку мост постройте, спочатку ЧМ 2018 проведите, спочатку СП-2 постройте... Сказал тот кто проект Стена строит уже 6 лет и 900 м Подольского моста 23 года ) Тебе не кажется что гoвнoголовый здесь ты ? )
ZaPetra    02.12.2019, 12:30
Оценка:  +3
ZaPetra
А вот и главная новость 2-го декабря. Ждем свидомых отзывов )
Жеральд    02.12.2019, 12:26
Оценка:  -2
Жеральд
Как там в Бесогоне у Михалкова,*зима,вся госДура в отпуске...и китайцы наступают...*
Жеральд    02.12.2019, 12:25
Оценка:  -2
Жеральд
Вот и все,Китай пойдет на Россию.Уже ничто не сдерживает Китай.Ждемс январь 2020...
Russian-Troll    02.12.2019, 12:28
Оценка:  +6
Russian-Troll
По трубе полезут?
ZaPetra    02.12.2019, 12:39
Оценка:  +4
ZaPetra
Я еще 4 дня назад писал,ждите свидомых рассказов от цеевропейцев 2-го декабря. Как в воду глядел ) Они такие предсказуемые )))
Зорян_и_Шкиряк    02.12.2019, 12:56
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
А что произойдёт в январе?
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