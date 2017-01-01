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Елочные игрушки с картинками Освенцима: Amazon вновь попал в скандал

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Торговую сеть заставили изъять из продажи странное новогоднее украшение.
Елочные игрушки с картинками Освенцима: Amazon вновь попал в скандал
© скриншот соцсети
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  • Gродавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут наказывать
  • Gродавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут наказывать
  • Gродавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут наказывать
  • Gродавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут наказывать
  • Gродавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут наказывать
  • Gродавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут наказывать
Елочные игрушки с картинками Освенцима: Amazon вновь попал в скандал
Gродавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут наказывать
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Американский гигант Интернет-торговли Amazo убрал из каталога новогодние украшения и сувенирную продукцию с изображениями концлагеря в Освенциме. Меры были приняты после публичной критики со стороны польского музея “Аушвиц” и осуждения такой торговли многими пользователями Сети.

Об этом сообщает The Guardian.

Так на рождественских товарах, вызвавших горячую критику, использовались фотографии из Освенцима, в том числе железнодорожных путей к воротам с надписью “Работа делает свободным”.

Amazon отозвал игрушки и сувениры из продажи и предупредил, что продавцов, которые нарушают правила ритейлера, будут наказывать вплоть до удаления учетной записи.

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“Продажа “елочных украшений“ с изображениями Освенцима не кажется нам уместной. Освенцим на открывашке для бутылок — это неуважительно. Мы просим Amazon удалить эти товары”, — говорится в сообщении польского музея.

Как сообщалось, в августе первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис обратился к онлайн-ритейлеру Amazon с просьбой изъять товары с советской символикой.

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Теги: Польша, Освенцим, Amazon, Новый год, елочные игрушки
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