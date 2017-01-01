Молдова готовится к прекращению транзита газа из РФ через Украину - Додон

Действующий контракт с “Газпромом” на поставки голубого топлива истекает в 2019 году.

Высший совет безопасности Молдовы в первую неделю декабря обсудит подготовку к возможному прекращению поставок из Российской Федерации газа по территории Украины.

Об этом президент республики Игорь Додон заявил на брифинге в 2 декабря, передает местное издание NOI.

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“Надо обсудить с „Молдовагаз“ и другими предприятиями энергетического сектора ситуацию после 1 января. У нас нет определенности в том, что касается транзита газа через территорию Украины”, — сказал глава государства.

Действующий контракт с “Газпромом” на поставки голубого топлива истекает в 2019 году, но будет продлен в ближайшее время. Президент Молдовы также сообщил, что сейчас обсуждаются иные варианты доставки российского газа в страну.

“Соглашение с „Газпромом“ должно быть подписано в ближайшие дни. Мы готовы к базовому сценарию и альтернативным. Базовый — если Россия и Украина договорятся до 31 декабря и останется прежний транзит”, — сказал Додон, отметив, что этот сценарий больше всего устраивает Молдову.

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Если прежнего транзита через Украину не будет, то по словам президента, предусмотрено несколько вариантов доставки российского газа.

“На данном этапе их два. Первый — через „Турецкий поток“. Здесь все технические детали проработаны и у нас есть возможность получать газ таким образом”, — сказал президент, пояснив, что речь идет о маршруте через Турцию, Болгарию, Румынию, по существующей системе магистральных газопроводов на Балканах.

“Второй вариант, в случае если понадобятся дополнительные объемы, то они пойдут через Алексеевку — через север, из Украины. И это тоже российский газ, который может поставляться реверсно”, — пояснил Додон.

По его словам, вопрос поставок газа вынесен на заседание Высшего совета безопасности страны (ВСБ), которое состоится на этой неделе.

“Этот вопрос хотим обсудим в рамках ВСБ, так как речь идет не только о поставках газа, но и работе электростанций, тепловых сетей. Мы должны все вместе обсудить готовность энергосектора к любым сценариям с 1 января”, — пояснил президент.

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