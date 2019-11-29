Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зять короля Испании попросил отпустить его из тюрьмы на Новый год

Комментариев: 0
Зять испанского короля просится на рождественско-новогодние праздники домой. Мужчина в данный момент отбывает наказание в тюрьме за присвоение нескольких миллионов евро. Не исключено, что спецкомисия даст "добро".
Урдангарин два раза в неделю работает волонтером в центре для людей с инвалидностью
Урдангарин два раза в неделю работает волонтером в центре для людей с инвалидностью
elpais.com

Зять испанского короля Филиппа VI, муж его сестры инфанты Кристины Иньяки Урдангарин просит отпустить его из тюрьмы, чтобы в семейном кругу встретить Рождество и Новый год. Такая возможность допускается статьей 154 Правил исполнения наказаний, пишет El Pais.

Иньяки Урдангарин отбывает срок по статье "мошенничество", он присвоил несколько миллионов евро. Мужчина уже провел в пенитенциарном учреждении 531 день из пяти лет и 10 месяцев, к которым был приговорен.

В ближайшее время специальная комиссия рассмотрит его просьбу и примет решение.

Не исключено, что в тюрьме пойдут навстречу зятю испанского короля, поскольку Урдангарин отличается примерным поведением, а также два раза в неделю работает волонтером в центре для людей с инвалидностью за пределами тюрьмы, где он сидит.

Как мы писали ранее, в Украине планируют разрешить частные СИЗО.

Также сообщалось, что американского рэпера Kodak Black посадили на четыре года.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Новый год, Испания, тюрьма, король, зять
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь