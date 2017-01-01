Под Житомиром пьяный водитель снегоуборочной машины лишился прав
В Житомирской области 1 декабря патрульные остановили пьяного водителя снегоуборочной машины и забрали его водительские права.
Об этом сообщает пресс-служба местной патрульной полиции.
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“1 декабря, около 22 часов, на 190 километре автомобильной дороги “Житомир — Могилев-Подольский“ за нарушение правил дорожного движения патрульные полицейские остановили снегоуборочный автомобиль КрАЗ“, - говорится в сообщении.
Как сообщается, во время общения с водителем, патрульные выявили у него признаки алкогольного опьянения. В присутствии свидетелей мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.
Патрульные оформили протокол по статье 130 КуоАП “управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции“ и изъяли водительское удостоверение.
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Нарушителю ПДД грозит наложение штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов доходов с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год.
Как сообщалось 2 декабря, Карпаты уже заметает снегом.
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