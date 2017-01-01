В Польше поезд протаранил фургон с пьяными украинцами
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В воскресенье на юге Польше поезд столкнулся с фургоном, в котором находились двое пьяных украинцев. Об этом сообщает “Польское радио“.
ДТП произошло в воскресенье после 16 часов на маршруте между железнодорожными станциями Гербы Нове и Панки в селе Кулее. В фургон, на котором ехали двое мужчин, въехал поезд PKP Интерсити, следовавший из Перемышля до Щецина.
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Автомобиль уже съезжал с переезда, когда произошла авария. На место прибыли пожарные, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании.
Раненых мужчин доставили в больницу в Ченстохове, угрозы их жизни нет. Пассажиры поезда не пострадали. Железнодорожное движение было временно приостановлено, пассажирам предоставили автобусы на замену.
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Пострадавшие граждане Украины оказались работниками одного из предприятий Клобуцкого повята. Как сообщила полиция, и водитель, и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, Польша согласилась предоставить дополнительные разрешения украинским грузоперевозчикам. В целом украинские компании получат 5000 дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки из Украины в Польшу.
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