"Оценочные суждения": У Путина прокомментировали скандальное заявление Володина

В РФ напомнили, что внешней политикой занимается Владимир Путин, а не Вячеслав Володин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандальное заявление главы Госдумы Вячеслава Володина о том, что из состава Украины якобы “могут выйти несколько областей“. Об этом пишут российские СМИ.

В РФ подчеркнули, что внешней политикой занимается глава государства, а слова Володина являются “оценочными суждениями“.

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“Все ветви власти разделяют обеспокоенности и сходятся на неприемлемости этих демаршей, но, что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Госдуму“, - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

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Напомним, ранее в РФ пригрозили Украине “выходом из состава“ нескольких областей. “Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей“ - заявил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин.

“Готовы принять пару областей РФ“ - ответил Кулеба спикеру Госдумы.

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