"Оценочные суждения": У Путина прокомментировали скандальное заявление Володина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандальное заявление главы Госдумы Вячеслава Володина о том, что из состава Украины якобы “могут выйти несколько областей“. Об этом пишут российские СМИ.
В РФ подчеркнули, что внешней политикой занимается глава государства, а слова Володина являются “оценочными суждениями“.
Читай также: “Это только мечты“: В Раде отреагировали на “выход областей“ из Украины
“Все ветви власти разделяют обеспокоенности и сходятся на неприемлемости этих демаршей, но, что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Госдуму“, - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.
Читай также: Дают понять стремления “русского мира“ – Аваков о словах спикера
Напомним, ранее в РФ пригрозили Украине “выходом из состава“ нескольких областей. “Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей“ - заявил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин.
“Готовы принять пару областей РФ“ - ответил Кулеба спикеру Госдумы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Другими словами: Пукин - гопник!