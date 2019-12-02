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"Оценочные суждения": У Путина прокомментировали скандальное заявление Володина

Комментариев: 2
В РФ напомнили, что внешней политикой занимается Владимир Путин, а не Вячеслав Володин.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандальное заявление главы Госдумы Вячеслава Володина о том, что из состава Украины якобы “могут выйти несколько областей“. Об этом пишут российские СМИ.

В РФ подчеркнули, что внешней политикой занимается глава государства, а слова Володина являются “оценочными суждениями“.

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“Все ветви власти разделяют обеспокоенности и сходятся на неприемлемости этих демаршей, но, что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Госдуму“, - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. 

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Напомним, ранее в РФ пригрозили Украине “выходом из состава“ нескольких областей. “Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей“ - заявил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин.

“Готовы принять пару областей РФ“ - ответил Кулеба спикеру Госдумы. 

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Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, вячеслав володин
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Комментариев (2)
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Іван-Сірко    02.12.2019, 15:30
Оценка:  +3
Іван-Сірко
Значит Володин не уважает мнение Пуйла ?
Lyonya-Space    02.12.2019, 15:14
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Ха-ха-ха... Внешняя политика - это исключительно Пукин!
Другими словами: Пукин - гопник!
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