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Нидерланды обвинили РФ в отказе выдать Цемаха

Комментариев: 5
Фигурант дела МН17 снова в центре внимания.
Владимир Цемах
Владимир Цемах
facebook.com/eugene.krapyvin

Органы следствия Нидерландов заявили, что Россия сознательно позволила фигуранту дела МН17 Владимиру Цемаху выехать за пределы страны, чтоб не выдавать его на их просьбу. 

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Об этом пишет NOS, ссылаясь на комментарии пресс-службы прокуратуры Нидерландов.

Также в прокуратуре сообщили журналистам, что Цемах был командиром противовоздушной обороны пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Он был передан России в рамках обмена пленными между Украиной и РФ, после этого Нидерланды потребовали его экстрадиции.

Россия подтвердила получение этой просьбы, но не приступила к прямому аресту Цемаха. Даже после того, как это неоднократно запрашивалось, например, министром Блоком в личной встрече со своим российским коллегой Лавровым, - пишет издание.

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Известно, что сегодня Цемах находится в родном городе на Донбассе, который сегодня не контролируется украинскими властями. Именно поэтому экстрадиция мужчины фактически невозможна.

19 ноября прокуратура получила сообщение из России о том, что просьба об аресте не может быть исполнена, поскольку Цемах не находился в России. Затем он, как и опасались Нидерланды, вернулся в свой родной город на востоке Украины. В той области, которая находится в руках пророссийских сепаратистов, украинские власти не контролируют ситуацию. Таким образом, Цемах больше не может быть выдан Нидерландам, - сообщили в прокуратуре страны.

Напомним, Цемах готов дать показания, но при одном условии. Экс-командующий террористической ПВО хочет, чтобы следователи приехали к нему на оккупированный Донбасс.

 

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Теги: Цемах, Нидерланды, РФ, МН17
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Комментариев (7)
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Lyonya-Space    02.12.2019, 15:56
Оценка:  -1
Lyonya-Space
А он кстати, ещё хоть жив, или с моторолой, гиви и захарастом в козла играет?
Кто козёл - тому первому в котёл с кипятком.
BROKER666    02.12.2019, 16:01
Оценка:  -1
BROKER666
и все вместе слушают кобздона
VSHIVANKA    02.12.2019, 16:02
Оценка:  0
VSHIVANKA
А ЧТО ЕМУ БУДЕТ ?!
ДО ПОХИЩЕНИЯ СПОКОЙНО ЖИЛ В ДНР , И СЕЙЧАС ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАМ ЖЕ ....
ЧТО ТО ДОЛЖНО СЛУЧИТСЯ ?
VSHIVANKA    02.12.2019, 16:03
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ИНТЕРВЬЮ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ ДАЁТ , С ЖУРНАЛИСТАМИ ВСТРЕЧАЕТСЯ....
Lyonya-Space    02.12.2019, 16:18
Оценка:  0
Lyonya-Space
Да ничего не будет, как и Петрову с Бошировым!
КГБисты очень "оберегает" ценных свидетелей/соучастников!
Дума ю сразу этого наводчика грохнуть путину стремновато, а через пол годика травонут и в заключении будет острая сердеШная недостаточность.
Lyonya-Space    02.12.2019, 16:19
Оценка:  0
Lyonya-Space
И вас, троллей, рано или поздно ждёт такая участь
CasperW    02.12.2019, 15:42
Оценка:  +1
CasperW
Хороший був мужик. На фотографії як живий
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