Нидерланды обвинили РФ в отказе выдать Цемаха

Фигурант дела МН17 снова в центре внимания.

Органы следствия Нидерландов заявили, что Россия сознательно позволила фигуранту дела МН17 Владимиру Цемаху выехать за пределы страны, чтоб не выдавать его на их просьбу.

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Об этом пишет NOS, ссылаясь на комментарии пресс-службы прокуратуры Нидерландов.

Также в прокуратуре сообщили журналистам, что Цемах был командиром противовоздушной обороны пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Он был передан России в рамках обмена пленными между Украиной и РФ, после этого Нидерланды потребовали его экстрадиции.

Россия подтвердила получение этой просьбы, но не приступила к прямому аресту Цемаха. Даже после того, как это неоднократно запрашивалось, например, министром Блоком в личной встрече со своим российским коллегой Лавровым, - пишет издание.

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Известно, что сегодня Цемах находится в родном городе на Донбассе, который сегодня не контролируется украинскими властями. Именно поэтому экстрадиция мужчины фактически невозможна.

19 ноября прокуратура получила сообщение из России о том, что просьба об аресте не может быть исполнена, поскольку Цемах не находился в России. Затем он, как и опасались Нидерланды, вернулся в свой родной город на востоке Украины. В той области, которая находится в руках пророссийских сепаратистов, украинские власти не контролируют ситуацию. Таким образом, Цемах больше не может быть выдан Нидерландам, - сообщили в прокуратуре страны.

Напомним, Цемах готов дать показания, но при одном условии. Экс-командующий террористической ПВО хочет, чтобы следователи приехали к нему на оккупированный Донбасс.

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