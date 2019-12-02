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В Польше поезд протаранил фургон с пьяными украинцами

Комментариев: 2
Автомобиль уже съезжал с переезда, когда произошла авария. Основной удар пришелся не на кабину.
Скоростной поезд в Польше
Скоростной поезд в Польше

На юге Польше скоростной пассажирский поезд столкнулся с фургоном, в котором находились двое нетрезвых украинцев. Об этом сообщает Польское радио во вторник, 2 декабря.

ДТП произошло в воскресенье после 16 часов на маршруте между железнодорожными станциями Гербы Нове и Панки в селе Кулее. В фургон, на котором ехали двое мужчин, въехал поезд PKP Интерсити, следовавший из Перемышля до Щецина.

Автомобиль уже съезжал с переезда, когда произошла авария. Основной удар пришелся не на кабину. На место прибыли пожарные, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании.

Раненых мужчин доставили в больницу в Ченстохове. Угрозы их жизни нет. Пассажиры поезда не пострадали. Железнодорожное движение было временно приостановлено, пассажирам предоставили автобусы на замену.

Пострадавшие граждане Украины оказались работниками одного из предприятий Клобуцкого повета. По данным полиции, и водитель, и пассажир были под воздействием алкоголя.

Ранее под Киевом полицейские остановили водителя маршрутки, который высаживал пассажиров прямо на пешеходном переходе. Оказалось, что уровень алкоголя в его крови превышал норму в девять раз.

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Теги: Польша, ДТП, Поезд, авария, украинцы, поезда, железная дорога
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    02.12.2019, 15:59
Оценка:  0
VSHIVANKA
УКРОПНЫЕ ЧУШКИ.....
ХАК , ТЬФУ !!!
СтальнаяКрыса    02.12.2019, 16:08
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
У вас в па__раше свои до белочки напиваться. Тебе ссылки найти где было ЧП и смертельный исход? Вшей выведи, может умнее станешь.
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