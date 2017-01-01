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Борцы за права животных обнажились в центре Барселоны

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Несколько десятков испанцев провели "голый" флэшмоб – они разделись, облились кровью и легли друг на друга в центре города. Люди пытаются добиться от властей полного запрета на продажу изделий из натурального меха.
От натурального меха отказалась Елизавета II
От натурального меха отказалась Елизавета II
Daily Mail

Десятки активистов,  выступающих против использования натурального меха в индустрии моды, обнажились в центре Барселоны, пишет Daily Mail.

70 членов некоммерческой организации Anima Naturalis, которая защищает права животных, разделись догола на площади Каталунья, облили себя искусственной кровью и легли на землю.

В руках одной из активисток был плакат с надписью: "Сколько жизней требуется отнять ради одного пальто?".

Борцы за права животных отметили, что они хотят призвать власти страны запретить продажу изделий из натурального меха.

Напомним, что от натурального меха уже отказались известные мировые бренды Versace, Prada, Michael Kors, Burberry, Gucci и другие.

Также месяц назад королева Великобритании Елизавета II выступила с заявлением, что больше не будет носить такую одежду.

Cмотрите фотогалерею: Борцы за права животных обнажились в центре Барселоны

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Теги: животные, Испания, Барселона, протест, голые, мех, обнаженные, Жестокое обращение с животными
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Источник: korrespondent.net

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