В Оренбурге рухнул мост с 4 авто, есть пострадавшие
В России новое ЧП - в Оренбурге рухнул автомобильный мост с 4 авто наверху. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
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“По сообщениям очевидцев, все случилось на улице Терешкова. Конструкция упала, придавила “приору“. На самом мосту было 4 авто, 2 человека пострадали“ - говорится в сообщении.
Все пассажиры живы, эстакаду закрыли на ремонт
По информации очевидцев, водитель и пассажиры "приоры", успели выбежать из авто, когда увидели, что мост рушится.
Что известно об обрушении моста в Оренбурге? Предварительный данные. - ЧП произошло в районе улицы Терешковой на выезде из Оренбурга в сторону поселка имени Ленина - На мосту было 4 автомобиля - Под мостом стояла «Лада Приора». Водитель и пассажиры успели выбежать - Сообщается о двух пострадавших - Сообщается о двух пострадавших
Напомним, ранее в РФ была завершена спецоперация по ДТП в Забайкалье. По официальной информации, погибли 19 человек. Из них 2 ребенка.
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