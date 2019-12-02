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В Оренбурге рухнул мост с 4 авто, есть пострадавшие

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Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
В Оренбурге рухнул мост с 4 авто, есть пострадавшие
Скриншот

В России новое ЧП - в Оренбурге рухнул автомобильный мост с 4 авто наверху. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

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“По сообщениям очевидцев, все случилось на улице Терешкова. Конструкция упала, придавила “приору“. На самом мосту было 4 авто, 2 человека пострадали“ - говорится в сообщении.

Все пассажиры живы, эстакаду закрыли на ремонт

В Оренбурге рухнул мост с 4 авто, есть пострадавшие
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По информации очевидцев, водитель и пассажиры "приоры", успели выбежать из авто, когда увидели, что мост рушится. 

Напомним, ранее в РФ была завершена спецоперация по ДТП в Забайкалье. По официальной информации, погибли 19 человек. Из них 2 ребенка.

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Теги: Оренбург, мост, рухнул мост
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