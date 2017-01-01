Американец доказал в суде, что борщ - это украинское блюдо

Буквально недавно суд вынес решение в пользу американца и постановил, что борщ - это украинское блюдо, а не русское.

В США житель Нью-Йорка доказал через суд, что борщ - это украинское блюдо, а не русское, пишет Экспресс.

Киллиан Деро Гоффман возмутился вывеской заведения общественного питания в США, принадлежащего гражданам РФ, где было указано, что борщ - это российское блюдо.

"В супермаркете я увидел надпись, что борщ - это русское блюдо. Очень возмутился! Поэтому подал судебный иск о намеренном обмане потребителей. Я использованная информацию, подтвержденную международным агентством (International ISBN Agency), где указано, что борщ - блюдо украинского происхождения. Это агентство очень уважают во всем мире, поэтому у судьи не было оснований сомневаться. В результате, буквально недавно суд вынес решение в мою пользу. Борщ - это украинское блюдо! А владельцы магазинов были вынуждены убрать ложную информацию с витрины", - рассказал Киллиан.

У мужчины были личные мотивы такого поступка, ведь он имеет украинские корни, изучает мову и путешествует по всем областям нашей страны.

Отметим, что украинский борщ для американцев блюдо любимое и знакомое. На знаменитом фестивале современного искусства Burning Man-2018 именно борщ раздавали всем присутствующим.

Ранее актриса Линдсей Лохан показала поклонникам, как выглядит ее домашний ужин. В качестве первого блюда звезда выбрала национальный украинский борщ.

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