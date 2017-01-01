ВТО отклонил иск Евросоюза к США по делу Airbus

Евросоюз проиграл уже второй иск США в ВТО в тяжбе вокруг субсидий аэрокосмического гиганта Airbus.

Тяжба длится уже более 15 лет DPA

Арбитраж Всемирной торговой организации вынес решение по иску Евросоюза к США в тяжбе вокруг субсидий Airbus, сообщает ТАСС в понедельник, 2 декабря.

Как сообщается, арбитраж отклонил иск ЕС по поводу размера пошлин, которыми США могут обложить товары и услуги ЕС в связи с нарушением правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus.

Это означает, что объем разрешенных США ответных мер по-прежнему составляет почти $7,5 млрд в год.

Это уже второе подобное решение по данному вопросу. 2 октября арбитраж пришел к выводу, что США имеют право "принять контрмеры в отношении товаров и услуг ЕС" на сумму почти $7,5 млрд в год в связи с тем, что Евросоюз не выполнил решение ВТО.

Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору. ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США.

Ранее сообщалось, что США оценивают ущерб от субсидий ЕС в пользу Airbus в 11 миллиардов долларов ежегодно. Эта сумма - предмет разбирательства в ВТО, результат которого ожидается этим летом.

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