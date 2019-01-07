Без лайков, но с сосками. Как улучшить соцсети

Эксперты советуют не превращать пользователей соцсетей в объекты постоянных публичных конкурсов популярности.

Социальные сети стали слишком злыми, такое мнение можно услышать довольно часто.

Поначалу соцсети собирались сделать мир более открытым и сплоченным. Со временем же общение переросло в политические дискуссии среди анонимов, часто более гневные и менее цивилизованные, чем в реальной жизни. В сети распространяются все более экстремальные мировоззрения, процветают кампании по дезинформации, идеологии насилия привлекают все больше новых последователей, пишут психолог из Нью-Йоркского университета Стерн Джонатан Хайд и специалист по этике технологий Тобиас Роуз-Стоквелл в специальной статье для The Atlantic.

И что же со всем этим делать?

В чем проблема

Исследователи из Нью-Йоркского университета изучили полмиллиона твитов и пришли к выводу, что каждое эмоциональное слово в твите увеличивает его вирусность в среднем на 20%. Другое исследование Pew Research Center показало, что посты в Facebook, выражающие «возмущенное несогласие», получили почти вдвое больше откликов, включая лайки и шеры, чем другие типы контента.

Йельский психолог Молли Крокетт пришла к выводу, что в реальности мы далеко не всегда присоединяемся к «возмущенной толпе», потому что у нас есть время подумать, остыть и даже посочувствовать человеку, которого публично осуждают. Но эти сдерживающие факторы ослабевают, когда мы не видим человека вживую и когда нас много раз в течение дня призывают «лайкнуть» осуждение.

Другими словами, соцсети превращают многих политически активных граждан в подстрекателей, которые соревнуются в создании самых провокационных постов и изображений.

Что можно сделать

Хайд и Роуз-Стоквелл предлагают скрывать функции лайков и шеров для некоторых типов контента, чтобы пользователи соцсетей не превращались в объекты постоянных публичных конкурсов популярности.

Также среди предложений - уменьшить охват непроверенных аккаунтов для борьбы с троллями. То есть ввести практику базовой проверки личности.

Сократить степень заражения некачественной информацией. Для этого можно разработать алгоритм искусственного интеллекта. Он будет реагировать на контент, ранее отмеченный как «токсичный», и дополнительно спрашивать у пользователя, действительно ли он хочет его опубликовать.

Лайкам бой

И эти предложения по реформированию соцсетей уже начали внедрять в жизнь. В частности, Instagram распространил на весь мир тестирование функции, скрывающей счетчик лайков под чужими постами.

Изначально такую функцию тестировали только в семи странах, Instagram заявил, что тестовое скрытие счетчика лайков принесло положительные отзывы.

При этом соцсеть отметила, что понимает важность счетчика лайков для некоторых пользователей и работает над новыми функциями, которые позволят «показать ценность» того или иного аккаунта.

Соцсеть заявила, что хочет, чтобы пользователи сфокусировались на фотографиях и видео, которые они публикуют, а не на количестве лайков под ними.

В августе тестировать скрытие счетчика лайков начала соцсеть ВКонтакте. В сентябре такое же тестирование запустил Facebook (пока только в Австралии).

Война за соски

С другой стороны, пользователи давят на Facebook и Instagram, требуя отменит запрет на публикацию постов с женскими сосками. При этом на мужские соски запрет не распространяется.

В то же время можно постить рубцы после операций или как женщина кормит грудью. Instagram объясняет, что такие посты повышают грамотность пользователей. Такой же политики придерживается и компания Facebook, которой принадлежит Instagram.

Но именно соски вызывают ожесточенный спор среди пользователей. Художники и фотографы называют запрет «цензурой в искусстве». Они прикрывают соски краской, волосами, лепестками цветов, бокалами, жевательной резинкой, сумочками и даже шпателями.

По хэштегу #FreeTheNipple (свободу соскам) в соцсети можно найти сотни фотографий с женскими сосками. Instagram отслеживает такие посты и удаляет их.

Кампанию в защиту женских сосков в Instagram поддерживали многие знаменитости, такие как Рианна и Майли Сайрус, но пока все безуспешно.

Жизнь онлайн

У пятнадцатилетнего Роуэна Винча был аккаунт с более миллионом подписчиков в Instagram и он зарабатывал до 10 тысяч долларов в месяц. Но однажды социальная сеть заблокировала его страницу, эта история привлекла The New York Times.

«Многие мои друзья считают, что я впал в депрессию, и я думаю, что так оно и есть, — говорит Роуэн через три месяца после закрытия его Instagram-аккаунта. — Я не уверен в том, как я выгляжу или общаюсь. Я общаюсь гораздо меньше, чем раньше».

Мать Роуэна говорит, что «со здоровьем (ее сына) что-то не то». Сейчас родители пытаются привлечь сына к жизни оффлайн, например, чтобы он подрабатывал в соседней лавке по продаже хот-догов. Мать не одобряла увлечение Роуэна — однажды дошло до того, что со злости выбросила телефон из окна автомобиля.

Но каждый раз, когда она забирала у сына смартфон, ей начинали писать его подписчики. «Я получала сообщения от детей со словами: "Вы не можете не разрешать ему быть онлайн, это из-за него я не покончил с собой на прошлой неделе, он дает мне возможность смеяться каждый день"», — вспоминает мать Роуэна.

Сегодня парень продолжает жить онлайн. У него осталось две страницы в Instagram с более 120 и около 200 тысячами подписчиков соответственно. За его личной страницей следит около 60 тыс. человек. А с недавних пор он начал пробовать силы в YouTube — так он пытается вернуть свой онлайн-авторитет.