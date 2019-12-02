Из-за колонны грузовиков рухнул мост

В Оренбурге обрушился мост. Предварительная причина обрушения - проезд колонны грузовиков.

В российском городе Оренбург рухнул мост, в результате пострадали два человека, их с легкими травмами госпитализировали, сообщает местный сайт hural56.

В момент обрушения в опасной зоне находились фура и легковой автомобиль. В результате пострадали два водителя. Предварительная причина обрушения - проезд колонны грузовиков, которые создали нагрузку на мост свыше 50 тонн при разрешенных 30 тонн.

По информации СМИ, мост находился в состоянии ремонта. Сейчас на месте ЧП работают 48 человек и 8 единиц техники. Организован объезд и перекрыто движение.

Ранее в Пакистане при обрушении моста погибли 26 человек. Все они были членами одной семьи и ехали со свадебной церемонии.

Также в турецком городе Терме, что в черноморской провинции Самсун, обвалился мост. Тогда два человека упали в воду, но их удалось спасти.

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