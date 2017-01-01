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В Греции подрались мигранты, пострадал полицейский

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Нелегалы начали бросать друг в друга камни по неясным причинам.
Полицейский пострадал во время драки мигрантов
Полицейский пострадал во время драки мигрантов
Ekathimerini

В результате драки в Греции три человек пострадали, среди них - полицейский. Об этом пишет сайт Ekathimerini.

Сообщается, что в результате инцидента три человека получили ранения.

"Драка началась между двумя группами мигрантов разного этнического происхождения, которые начали бросать друг в друга камни по неясным причинам", - говорится в сообщении.

Ранее восемь человек получили незначительные ранения и 19 были задержаны в результате драки в лагере для мигрантов на острове Лесбос.

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Теги: Греция, драка, нелегальные мигранты, полицейский
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Источник: korrespondent.net

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