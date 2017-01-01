В Канаде столкнулись школьный автобус и автокран

Трое детей, в том числе два подростка, в тяжелом состоянии на вертолетах были доставлены в детскую больницу.

Три человека получили ранения в результате столкновения школьного автобуса и автокрана недалеко от города Смоки-Лейк в Канаде. Об этом сообщил телеканал CBC.

В момент аварии в автобусе находились водитель и 14 учеников начальных и старших классов. Трое детей, в том числе два подростка, в тяжелом состоянии на вертолетах были доставлены в детскую больницу Эдмонтона, который находится в 115 км к северо-востоку от Смоки-Лейк.

Остальные дети и водители транспортных средств не получили значительных травм. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Другой информации пока не поступало.

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