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В Казахстане перевернулся автобус: восемь погибших

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Смертельное ДТП произошло сегодня в Казахстане, где не менее восьми человек погибло и пару десятков пострадало.
В Казахстане перевернулся автобус
В Казахстане перевернулся автобус
КЧС МВД РК

По меньшей мере восемь человек стали жертвами ДТП в Кызылординской области Казахстана, где во вторник, 3 декабря, перевернулся автобус. Еще 28 пассажиров пострадали, сообщает ТАСС.

"Это ДТП произошло около пяти часов утра сегодня на автодороге Кызылорда - Кумколь. На данный момент погибших восемь человек и пострадавших 21 человек. Водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололеда и совершил опрокидывание", - сказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД республики Жанат Абрахманов.

По его словам, автобус марки Neoplan принадлежит местной нефтяной компании. Он перевозил сотрудников предприятия на работу.

По предварительной информации, все погибшие - граждане Казахстана.

Напомним, в ноябре автобус с туристами перевернулся в Германии, в результате более 30 человек пострадало.

Перед этим во Франции перевернулся автобус, пострадало более 30 человек.

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Теги: ДТП, Казахстан, автобус, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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