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Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

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Хозяйка Белого дома показала, как в этом году резиденция украшена к Рождественским праздникам.
Рождественский декор Белого дома
Рождественский декор Белого дома
twitter.com/flotus

Первая леди США Мелания Трамп в понедельник, 2 декабря, опубликовала в Twitter фото и видео рождественского декора Белого дома.

В этом году Официальная резиденция Президента США декорирована в белых и золотых цветах, а акцент в декорациях сделан на патриотизме. Так, ленты елочных игрушек декорированы звездами и цветами национального флага.

"Дух Америки сияет в Белом доме. Я рада поделиться этой прекрасной экспозицией патриотизма со всеми, и я рада, что все могут ощутимо красоту Рождественского сезона", - написала первая леди.

Так, высота официальной рождественской елки Белого дома - 5,4 метра. Она украшена бумажными цветами ручной работы, представляющими эмблемы каждого штата США.

Крупный план одного из деревьев, показанный на видео, демонстрирует ребус со словами "Будь лучшим", изображенный на плитке "Эрудит", что является отсылкой к инициативе Мелании по борьбе с буллингом.

В столовой Белого дома выставили уменьшенные копии достопримечательностей со всей страны, включая Статую Свободы, мост Золотые Ворота, гору Рашмор, Аламо и Колокол Свободы.

Отмечается, что в декорировании Белого дома принимали участие волонтеры.

Сама Мелания Трамп предстала на фото и видео полностью в белом, тем самым вторя оформлению интерьера.

 

 

На прошлой неделе сообщалось, что в Белый дом привезли рождественскую ель. Ее доставили к резиденции на специальной повозке, запряженной двумя лошадьми.

Ранее сообщалось, что Новый год в Киеве пройдет в немецком стиле. Организаторы обещали живую елку, Санта Клауса из Европы и концерты каждый день.

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Теги: Рождество, Белый Дом, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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