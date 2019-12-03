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Генсек ООН назвал шаги по спасению планеты

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Ископаемое топливо должно навсегда остаться под землей, заявил Антониу Гутерриш. Это, по его словам, необходимо для предотвращения катастрофы.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Конференции ООН по климату в Мадриде определил задачи по спасению планеты, сообщает Центр новостей ООН.

В частности, по словам Гутерриша, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%. К 2050 году необходимо достичь углеродного нейтралитета. А к 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

Для того, чтобы избежать катастрофы, утверждает генсек ООН, "ископаемое топливо должно навсегда остаться там, где ему и положено быть - под землей".

"Если мы не избавимся от этой зависимости от угля, то все наши попытки сдержать изменение климата будут обречены на провал", - предупредил генсек.

Он также признал, что многие страны, компании, финансовые институты предпринимают обнадеживающие шаги. Но, по словам Гутерриша, перемены происходят слишком медленно - в то время, когда нужна кардинальная перестройка. И в первую очередь перестроиться должны страны "большой двадцатки", на которые приходится три четверти выбросов парниковых газов в глобальном масштабе.

Кроме добывающей промышленности свой "вклад" в изменение климата вносят сельское хозяйство, транспорт, неэффективное городское планирование, строительство, производство цемента и стали, так же, как и многие другие отрасли промышленности.

Гутерриш призвал проявить политическую волю, чтобы остановить войну с природой и свести эмиссии углеродов парниковых газов на нет.

Напомним, 27 августа на саммите G7 генсек ООН Гутерриш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Он призвал лидеров "Большой семерки" спасти планету.

 

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Теги: глобальное потепление, экология, ООН, изменение климата, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
FPN    03.12.2019, 09:47
Оценка:  +1
FPN
ПУСТОБРЁХСТВО!!!!!
КОНКРЕТИКИ НОЛЬ!
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