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В США российские мобильные приложения назвали угрозой

Комментариев: 3
ФБР считает сами приложения, их политику конфиденциальности и условия использования контрразведывательной угрозой для США, поэтому призывает американцев удалить такие приложения.
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

Российские приложения, включая FaceApp, представляют контрразведывательную угрозу для США. Об этом заявило ФБР, передает The Hill во вторник, 3 декабря.

Приложение, его политика конфиденциальности и условиях использования, а также правовые механизмы доступны правительству России. В ФБР сообщили о способности Федеральной службы безопасности России удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам.

В США заявили, что если будет обнаружено, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы, агентство примет меры.

Во время выступления в Сенате в понедельник лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер настоятельно призвал американцев удалить такие приложения, как FaceApp, и подчеркнул, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности через приложения.

Напомним, что ранее глава ФБР заявил, что Китай и Россия - главные угрозы для США. Пекин предпринимает усилия для кражи интеллектуальной собственности, а Москва несет угрозу в киберпространстве, подчеркнул Кристофер Рэй.

Угроза нацбезопасности. В чем обвиняют FaceApp

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Теги: Россия, Россия-США, США, приложения, мобильное приложение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Хитрый-Лис    03.12.2019, 10:02
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
Проще удалить РФ нажатием одной кнопки.
Путин_xyйло    03.12.2019, 10:20
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Где уже эта кнопка!!!?
Russian-Troll    03.12.2019, 10:28
Оценка:  -1
Russian-Troll
Удалятели собрались. Идите прыщи себе удаляйте
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