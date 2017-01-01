В РФ заочно предъявили обвинения бывшему депутату Мосийчуку

Обвинение касается дела 2016 года.

Экс-нардепу Верховной Рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году.

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Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Также в Следкоме РФ отметили, что своими действиями Игорь Мосийчук и другие лица якобы “нарушили нормальный порядок работы посольства”. Кроме того в РФ отметили, что нападение на посольство причинило значительный материальный ущерб. При этом суммы “убытков” в СК так и не назвали.

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Напомним, Мосийчук заявил о еще одном нардепе СН с судимостью. Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил о судимости еще одного народного депутата из партии Слуга народа. Им оказался Андрей Богданец, который был избран по 163 округу в Тернопольской области.

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