Британка показала жуткие последствия липосакции

Женщина подхватила смертельную инфекцию из-за которой врачи сняли практически всю плоть с ее ног.

Жительница Британии показала ужасающие последствия неудачной липосакции из-за которой она едва не лишилась ног. Об этом сообщает Mirror.

Британка Джейни Насименто решила сделать липосакцию из-за болезни липедемы, сделавшей ее ноги очень толстыми. Вместо того, чтобы лечить заболевание, женщина сначала перестала носить короткие платья и обтягивающие штаны, а затем решила откачать жир.

За операцию у опытного врача 48-летняя британка заплатила 20 тысяч фунтов стерлингов. Спустя несколько часов после операции женщина почувствовала себя плохо, а затем ее дочь обнаружила мать без сознания.

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Оказалось, что британка подхватила смертельную инфекцию - некротический фасциит. Пока женщина была без сознания ей хотели ампутировать ноги, но врачам удалось остановить распространение инфекции.

Когда Насименто пришла в себя, то увидела, что ее ноги "обглоданы". На правой ноге почти не осталось плоти, и британка могла видеть свои кости. Женщине пришлось пережить несколько операций по пересадке кожи, и заново учиться ходить.

Ранее сообщалось, что мать троих детей сэкономила на пластике и умерла. Также Корреспондент писал о том, что из-за 31 пальца женщину считают ведьмой.

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