Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Британка показала жуткие последствия липосакции

Комментариев: 0
Женщина подхватила смертельную инфекцию из-за которой врачи сняли практически всю плоть с ее ног.

Жительница Британии показала ужасающие последствия неудачной липосакции из-за которой она едва не лишилась ног. Об этом сообщает Mirror.

Читай также: В Техасе выписали мальчика, родившегося без кожи

Британка Джейни Насименто решила сделать липосакцию из-за болезни липедемы, сделавшей ее ноги очень толстыми. Вместо того, чтобы лечить заболевание, женщина сначала перестала носить короткие платья и обтягивающие штаны, а затем решила откачать жир.

За операцию у опытного врача 48-летняя британка заплатила 20 тысяч фунтов стерлингов. Спустя несколько часов после операции женщина почувствовала себя плохо, а затем ее дочь обнаружила мать без сознания.

Оказалось, что британка подхватила смертельную инфекцию - некротический фасциит. Пока женщина была без сознания ей хотели ампутировать ноги, но врачам удалось остановить распространение инфекции.

Читай также: В Киеве после липосакции умерла женщина

Когда Насименто пришла в себя, то увидела, что ее ноги “обглоданы“. На правой ноге почти не осталось плоти, и британка могла видеть свои кости. Женщине пришлось пережить несколько операций по пересадке кожи, и заново учиться ходить.

Ранее сообщалось, что мать троих детей сэкономила на пластике и умерла

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Британия, операция, инфекция, фото, липосакция, инцидент, лишний вес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь