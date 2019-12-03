Трамп едва не забыл супругу, садясь в вертолет

Появилось видео с американским президентом, на котором он идет к вертолету сам, и только посреди дороги останавливается, чтобы подождать жену.

Телеканал FOX 10 Phoenix в понедельник, 2 декабря, опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп идет к вертолету сам, без супруги Мелании, которая немного опаздывала.

Журналисты посчитали ролик примечательным из-за того, что Трамп начал двигаться к вертолету один, но примерно на половине пути остановился, чтобы подождать свою жену Меланью, которая должна была лететь вместе с ним. Авторы видео предположили, что американский президент попросту забыл про супругу.

При этом в комментариях ряд пользователей встали на сторону Трампа и возмутились подачей ролика его авторами.

"Она опаздывала. Каждый мужчина знает, каково это", - комментирует видео один из пользователей.

"Очевидно, что Трамп понимал, что она шла прямо за ним, и остановился, как настоящий джентльмен. Ужасный заголовок от Fox 10", - пишет другой пользователь.

Супружеская чета Трампов не раз оказывалась в центре внимания, попадая в неловкие положения. Так, во время визита премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Белый дом Трамп забыл про ожидавших фотосессии жен и сразу проследовал с политиком внутрь. Меланья также отказывалась от совместных фотографий с мужем во время мероприятия во Флориде.

Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

Несколько месяцев назад Трамп позвал жену "к ноге", использовав жест, которым пользуются, чтобы подозвать домашнего питомца.

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