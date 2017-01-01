В России перевернулся автобус с украинцами: 14 пострадавших

Пассажирский автобус направлялся из Запорожья в Воронеж. Авария произошла в условиях снегопада.

В Воронежской области России перевернулся автобус с гражданами Украины. Пострадали не менее 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального управление МВД РФ во вторник, 3 декабря.

"В 12:30 на 763-м км автодороги М-4 Дон в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. Есть пострадавшие, их число уточняется", – сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.

"Движение в сторону юга ограничено. ДТП произошло в условиях снегопада", - уточнила она.

По данным экстренных служб, в аварии пострадали 14 граждан Украины. "Автобус ехал из Запорожья в направлении Воронежа. На 760-м км трассы Дон он опрокинулся на встречную полосу", – сказал источник.

В экстренных службах уточнили, что в аварии никто не погиб, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Как позже уточнил представитель центра медицины катарстроф, "14 пострадавших из 28 будут госпитализированы, из них двое тяжелые – травмы спинальные. Остальные – ушибы мягких тканей и порезы".

Пострадавших пассажиров будут доставлять в ближайшую больницу в город Богучар.

Ранее во вторник стало известно, что в Казахстане по меньшей мере восемь человек погибли при опрокидываании автобуса в Кызылординской области. Еще 28 пассажиров пострадали.

А в воскресенье в Забайкальском крае России пассажирский автобус съехал с моста и упал в реку на лед. Погибли 19 человек, среди которых двое детей. Еще 14 человек пострадали. Всего в автобусе находились 45 человек.

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