В России пьяная толпа перевернула автомобиль Росгвардии
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Вечером в воскресенье, 1 декабря, в российской Чите посетители кафе перевернули автомобиль Росгвардии. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишут местные СМИ.
Как сообщается, росгвардейцы прибыли к развлекательному заведению на вызов о нарушении общественного порядка. После того как сотрудники Росгвардии зашли в помещение кафе, между ними и находившейся там пьяной компанией возник конфликт.
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В итоге несколько посетителей вышли на улицу и перевернули припаркованный там служебный автомобиль Росгвардии.
По итогам дальнейшего разбирательства задержаны уже 11 человек.
Напомним, в российском Черкасске недовольный посетитель приехал в кафе верхом на коне и устроил стрельбу. Инцидент произошел из-за женщины.
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