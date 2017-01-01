Инцидент случился в Забайкалье. По факту задержано уже 11 человек.

В России пьяная толпа перевернула автомобиль Росгвардии кадр из видео

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Вечером в воскресенье, 1 декабря, в российской Чите посетители кафе перевернули автомобиль Росгвардии. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишут местные СМИ.

Как сообщается, росгвардейцы прибыли к развлекательному заведению на вызов о нарушении общественного порядка. После того как сотрудники Росгвардии зашли в помещение кафе, между ними и находившейся там пьяной компанией возник конфликт.

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В итоге несколько посетителей вышли на улицу и перевернули припаркованный там служебный автомобиль Росгвардии.

По итогам дальнейшего разбирательства задержаны уже 11 человек.

Напомним, в российском Черкасске недовольный посетитель приехал в кафе верхом на коне и устроил стрельбу. Инцидент произошел из-за женщины.

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