Столтенберг: Есть много стадий между членством в НАТО и "ничем"

Генсек альянса призвал Украину и Грузию ценить "промежуточные стадии" на пути к членству в НАТО.

Столтенберг считает, что Украина должна стремиться к членству в НАТО

Украина и Грузия должны стремиться к членству в НАТО, но и ценить "промежуточные стадии". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции NATO Engages в Лондоне в преддверии встречи лидеров Альянса, передает Европейская правда во вторник, 3 декабря.

Комментируя перспективы дальнейших отношений с Альянсом, генсек подчеркнул, что решение о членстве Украины остается неизменным.

"НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это решение остается в силе, хотя и не установлен четкий таймлайн относительно вступления. Сейчас наша задача, найти как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению", - заявил он.

Генсек подчеркнул, что существуют промежуточные этапы сотрудничества с Альянсом, которые Киев и Тбилиси также должны ценить: "Есть много между полным "членством" и "ничем". И поэтому важно проводить реформы".

Столтенберг считает, что сотрудничество даже без определенных временных перспектив важно.

"Это хорошо для Украины и хорошо для НАТО. В частности - учитывая то, что Грузия участвует в нашей миссии в Афганистане", - пояснил он.

В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО, отметив, что члены Альянса больше не сотрудничают по ряду ключевых вопросов. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на это резким заявлением, посоветовав Макрону самому "проверить голову".

На днях стало известно, что США сократят, а Германия увеличит вклад в бюджет НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что по новой формуле Германия и США будут вкладывать примерно одинаковые части, почти по 16% от бюджета НАТО.

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