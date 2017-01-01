Премьер-министр Финляндии подал в отставку из-за почтальонов
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне подал в отставку. Об этом сообщает портал телерадиовещания Yle во вторник, 3 декабря.
Ринне подал прошение об отставке президенту Саули Ниинисте, и глава государства принял ее.
Ниинисте попросил нынешнее правительство продолжить работу до назначения нового кабинета министров.
Правительство Ринне пробыло у власти около полугода.
Как сообщил Ринне на пресс-конференции после посещения главы государства, причиной отставки "стали разногласия в коалиции в связи с прошедшей забастовкой работников государственной почтовой службы".
Она была вызвана спорами вокруг трудового договора и планами руководства компании перевести на другую, ниже оплачиваемую работу 700 сортировщиков посылок. Руководство почты якобы скрыло эти планы, а министр государственного управления Финляндии Сирпа Паатеро, член Социал-демократической партии, не приняла должных мер, чтобы помешать руководству почты ущемить интересы трудящихся.
Паатеро подала в отставку, но главный союзник по коалиции – партия Центра – заявила, что и председатель СДП, премьер-министр Ринне знал о ситуации на почте, и потребовала и его отставки.
При этом центристы выразили недоверие лично премьеру и заявили, что коалиция может остаться в прежнем составе.
Сам Ринне заявил, что покидает должность премьера, но сказал: "Я не собираюсь покидать пост главы СДП и намерен повторно баллотироваться на пост председателя следующим летом".
Тем временем заместитель председателя СДП, министр транспорта и коммуникаций Санна Марин заявила во вторник, что "не уклоняется от ответственности в этой сложной ситуации".
Если 34-летней Марин поручат сформировать новое правительство, она станет самым молодым премьером в истории Финляндии.
Лидер парламентской группы фракции СДП Антти Линдтман также заявил, что готов стать премьер-министром.
На минувших выходных парламент Ирака удовлетворил прошение премьер-министра Адиля Абдула-Махди об отставке. Он решил уволиться на фоне массовых протестов стране, в ходе которых погибли не менее 400 человек.
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