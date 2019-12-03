Конвоировали до границы: Польша депортировала двух украинцев

Мужчин внесли в так называемый “черный список”.

Соседняя Польша депортировала двух граждан Украины, как нежелательных лиц на территории страны.

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Об этом сообщает Сегодня, ссылаясь на пресс-службу Силезского отделения пограничной службы Польши.

Отмечается, что мужчин предварительно задержали в Катовице и Жоры. Было установлено, что граждане Украины находятся в “черном списке” иностранцев за вождение в нетрезвом состоянии. Другие обстоятельства нарушения не называют.

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Поэтому в отношении украинцев было приняты решения, обязывающие их вернуться, потому что их дальнейшее пребывание на территории нашей страны будет представлять угрозу общественной безопасности и порядку. Для реализации решения иностранцев доставили на границу с Украиной под конвоем, - сообщили польские пограничники.

Также отмечается, что двум мужчинам запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком на 5 лет.

Напомним, в Борисполе иранец порвал свой паспорт и прикинулся испанцем. Мужчина хотел выдать себя за испанца.

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