Конвоировали до границы: Польша депортировала двух украинцев
Соседняя Польша депортировала двух граждан Украины, как нежелательных лиц на территории страны.
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Об этом сообщает Сегодня, ссылаясь на пресс-службу Силезского отделения пограничной службы Польши.
Отмечается, что мужчин предварительно задержали в Катовице и Жоры. Было установлено, что граждане Украины находятся в “черном списке” иностранцев за вождение в нетрезвом состоянии. Другие обстоятельства нарушения не называют.
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Поэтому в отношении украинцев было приняты решения, обязывающие их вернуться, потому что их дальнейшее пребывание на территории нашей страны будет представлять угрозу общественной безопасности и порядку. Для реализации решения иностранцев доставили на границу с Украиной под конвоем, - сообщили польские пограничники.
Также отмечается, что двум мужчинам запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком на 5 лет.
Напомним, в Борисполе иранец порвал свой паспорт и прикинулся испанцем. Мужчина хотел выдать себя за испанца.
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