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Пристайко: Украина становится "токсичной" в США

Комментариев: 2
Киев хочет, чтобы Украина больше не ассоциировалось у американцев с темой вмешательства в выборы и импичмента Трампа, сообщил министр.
Пристайко заявил, что Украина в США ассоциируется с вмешательством в выборы
Пристайко заявил, что Украина в США ассоциируется с вмешательством в выборы
МИД Украины

Тема Украины становится в США "токсичной" на фоне попыток Демократической партии добиться импичмента президента США Дональда Трампа после его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил во вторник, 3 декабря, глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, в США продолжаются споры между демократами и республиканцами, которые в последнее время сосредоточились на украинской теме.

"Мы продолжаем говорить республиканцам и демократам: в вашем внутреннем противостоянии нет ничего, что касалось бы Украины, идите на избирательные участки в следующем году, но не втягивайте в это нас, поскольку мы уже стали "токсичными" в какой-то степени", - заявил Пристайко.

Он также отметил, что сегодня зачастую Украина в США ассоциируется с вмешательством в выборы, при этом "американцы не помнят, с чего все началось".

Зеленский признал, что заявления Трампа вредят Украине

Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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Теги: Украина, Импичмент Президента, США, Украина-США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    03.12.2019, 17:32
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ДА ЛАДНО......))))
DmitriyMakarov    03.12.2019, 17:11
Оценка:  0
DmitriyMakarov
Украина стала токсичной в США, когда весь наш "истеблишмэнт" рвал попу за Хиллари а победил Донни. И с тех пор даже посол Чалый не мог попасть во властные кабинеты Хозяев, а президент вынужден был платить сотни тысяч долларов за фотку с американским коллегой. Раздуплились пристайки, спустя 5 лет...
I_gor2    03.12.2019, 17:32
Оценка:  +1
I_gor2
Идиотэ, у нас уже другая администрация. Просто Трамп хотел надавить на Байдена, теперь отгребает - поделом.
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