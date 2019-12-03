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Грета Тунберг прибыла на катамаране в Португалию

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Грета Тунберг пересекла Атлантический океан на катамаране. 16-летняя школьница собирается в Мадриде посетить конференцию ООН по проблемам изменения климата.
Теперь школьница поездом отправится в Мадрид
Теперь школьница поездом отправится в Мадрид
Instagram/gretathunberg

Шведская эко-активистка Грета Тунберг пересекла на катамаране Атлантический океан и достигла столицы Португалии Лиссабона. Об этом 16-летняя девушка написала в своем Instagram-аккаунте.

"Мы ожидаем прибытия в пристань Санту Амару в Лиссабоне завтра утром где-то между 08:00 и 10:00 часами", - такую запись оставила Тунберг в соцсети в понедельник.

А уже во вторник, 3 декабря, эко-активистка, активно выступающая в защиту окружающей среды, выложила снимки с катамарана, который дошел до Лиссабона.

Из португальской столицы девушка поездом поедет в Мадрид, где примет участие в климатической конференции ООН.

Тунберг отказывается летать самолетами, поскольку, по ее словам, это наносит большой вред экологии. Поэтому из США в Европу она отправилась на катамаране.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heading into Lisbon!!

Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg)

Как сообщалось ранее, Грета Тунберг получила детскую премию мира.

Также мы писали, что активистка, выступающая за борьбу с изменениями климата, стала героиней мемов в Сети.

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Теги: экология, Португалия, катамаран, Лиссабон, активист
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Источник: korrespondent.net

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