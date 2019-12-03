Трамп оценил возможности нормандской встречи

Американский лидер отметил важность предстоящей встречи в нормандском формате и сообщил о большой вероятности, что будет достигнут прогресс по Донбассу.

Предстоящая встреча в нормандском формате в Париже по Донбассу очень важна, это шанс, заявил во вторник, 3 декабря, президент США Дональд Трамп, передают РИА Новости.

"Думаю, что встреча очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут большой прогресс. Это очень важно для Украины. Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире. Думаю, есть хороший шанс, что это произойдет", - сказал Трамп журналистам по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, нормандский саммит состоится 9 декабря в Париже.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet