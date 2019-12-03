Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Судане при пожаре на фабрике погибли 24 человека

Комментариев: 0
Инцидент произошел в одной из промышленных зон суданской столицы Хартума. Причиной пожара стал взрыв газовых баллонов.
Пожар на фабрике в Хартуме
Пожар на фабрике в Хартуме
Sky News Arabia

Двадцать четыре человека погибли, еще десятки получили ранения в результате крупного пожара на керамической фабрике в Судане. Об этом накануне сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным ТВ, инцидент произошел в одной из промышленных зон суданской столицы Хартума. Причиной мощного пожара стал взрыв газовых баллонов.

В настоящий момент известно о 24 погибших и 45 пострадавших, некоторые из которых находятся в критическом состоянии.

Врачи не исключают, что количество погибших в результате произошедшей трагедии может увеличиться.

Cмотрите фотогалерею: В Судане при пожаре на фабрике погибли 24 человека

Ранее в Китае произошел пожар на фабрике по производству предметов первой необходимости в провинции Чжэцзян. Тогда погибли 19 человек.

А в Италии произошли пожар и взрыв на фабрике фейерверков в провинции Мессина на острове Сицилия. Погибли пять человек, еще двое пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, фото, Судан, взрыв, огонь, пожар, жертвы, фабрика, погибли, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь