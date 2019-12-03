Инцидент произошел в одной из промышленных зон суданской столицы Хартума. Причиной пожара стал взрыв газовых баллонов.

Пожар на фабрике в Хартуме Sky News Arabia

Двадцать четыре человека погибли, еще десятки получили ранения в результате крупного пожара на керамической фабрике в Судане. Об этом накануне сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным ТВ, инцидент произошел в одной из промышленных зон суданской столицы Хартума. Причиной мощного пожара стал взрыв газовых баллонов.

В настоящий момент известно о 24 погибших и 45 пострадавших, некоторые из которых находятся в критическом состоянии.

Врачи не исключают, что количество погибших в результате произошедшей трагедии может увеличиться.

Cмотрите фотогалерею: В Судане при пожаре на фабрике погибли 24 человека

Ранее в Китае произошел пожар на фабрике по производству предметов первой необходимости в провинции Чжэцзян. Тогда погибли 19 человек.

А в Италии произошли пожар и взрыв на фабрике фейерверков в провинции Мессина на острове Сицилия. Погибли пять человек, еще двое пострадали.

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