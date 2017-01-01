Трамп заговорил о ядерной сделке с Россией

Китай обязательно надо включить в новое ядерное соглашение, считает глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО 3 декабря заявил о необходимости заключить ядерную сделку с Россией и Китаем, сообщает REGNUM.

"Что касается ядерного оружия, я говорил с президентом [России Владимиром] Путиным, мы в контакте с ним. Мы хотим заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны", - сказал Трамп.

Глава Соединённых Штатов добавил, что Китай обязательно надо включить в ядерное соглашение - возможно, сейчас, а возможно, и позже.

Накануне СМИ Китая написали, что настоящей ядерной державой является Япония , а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительны.

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