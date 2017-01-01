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Трамп заговорил о ядерной сделке с Россией

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Китай обязательно надо включить в новое ядерное соглашение, считает глава Белого дома.
президент США Дональд Трамп
президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО 3 декабря заявил о необходимости заключить ядерную сделку с Россией и  Китаем, сообщает REGNUM.
 
"Что касается ядерного оружия, я говорил с президентом [России Владимиром] Путиным, мы в контакте с ним. Мы хотим заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе включит Китай и другие страны", - сказал Трамп.
 
Глава Соединённых Штатов добавил, что Китай обязательно надо включить в ядерное соглашение - возможно, сейчас, а возможно, и позже.
 
Накануне СМИ Китая написали, что настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительны.
 

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Теги: Россия, США, Китай, ядерное оружие, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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