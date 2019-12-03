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Россиянин установил пограничные лжестолбы и провел мигрантов в "Финляндию"

Комментариев: 2
Мужчина расставил в лесу пограничные столбы и за деньги "переправил" четырех мигрантов через "границу" России и Финляндии.
Нелегалы хотели попасть в Европу через Финляндию
Нелегалы хотели попасть в Европу через Финляндию
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России

Житель Санкт-Петербурга установил в лесу в Ленинградской области бутафорские пограничные столбы и за деньги перевел в "Финляндию" четверых граждан Южной Азии. Все пятеро молодых людей задержаны, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что азиаты собирались сбежать в Европу и нашли в Санкт-Петербурге проводника. Этот проводник решил провести мигрантов и провести и через несуществующую границу за деньги. Для реалистичности проводник установил в лесу под Выборгом пограничные столбы.

Путь до "границы" шел через проселочные дороги, озеро Выборгского района и лесную чащу. У "пограничных столбов" иностранцы должны были передать проводнику часть денег - более 10 тысяч евро. Общая сумма неизвестна.

Переход через "границу" не состоялся - молодых людей задержали. Азиатам назначили административный штраф с принудительным выдворением из России, в отношении проводника возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на таможне разоблачили протиправную схему. В пункте пропуска Гоптовка был обнаружен канал перемещения в Россию значительных объемов контрабандых товаров.

Также стало известно, что из Украины в РФ пытались незаконно ввезти десятки обезьян.

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Теги: Россия, Финляндия, мошенничество, россияне, мошенники, мигранты, россиянин, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Rikstal    03.12.2019, 22:41
Оценка:  -1
Rikstal
Єто же надо! Выкопали канал через границу, а его обнаружили. правда, не сразу.
Антибес    03.12.2019, 22:32
Оценка:  -3
Антибес
Ловкий малый!Респект!)))))
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