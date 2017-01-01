Сильное землетрясение произошло в Казахстане

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 располагался в 303 километрах от Алма-Аты. Информации о разрушениях нет.



Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Алма-Атинской области Казахстана, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям страны в среду, 4 декабря.

"Землетрясение с эпицентром в 303 километрах от Алма-Аты зафиксировано в 01.38 местного времени в среду", - говорится в сообщении.





Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. В Иране произошло сильное землетрясение: есть жертвы



Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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