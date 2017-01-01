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США выступили против участия России в саммитах G7

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Палата представителей Конгресса приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке".
Белый дом
Белый дом


Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах G7 до тех пор, пока она не будет "уважать территориальную целостность своих соседей".

Ранее соответствующее решение принял комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Палата представителей подтверждает свою полную поддержку отстранения России от участия в "группы восьми", а также призывает всех лидеров G7 выступить против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию всей суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит нападения на демократии во всем мире", – говорится в резолюции.

Документ носит рекомендательный характер.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

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Теги: Россия-США, большая семерка, санкции против России, G7
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Источник: korrespondent.net

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