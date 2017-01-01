Белый дом ответил на доклад демократов по импичменту
Администрация американского президента назвала бездоказательными обвинения демократов по импичменту Трампа.
Доклад Демократической партии в рамках процедуры импичмента не содержит никаких доказательств виновности президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм, передает Reuters.
"По итогам одностороннего фиктивного процесса председатель Адам Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа", - сказала Гришэм.
По ее словам, представленный доклад отражает лишь "разочарование" демократов.
По ее словам, представленный доклад отражает лишь "разочарование" демократов.
Напомним, ранее комитет по разведке Палаты представителей Конгресса опубликовал окончательную версию доклада в рамках процедуры импичмента Трампу. 300-страничный документ основан по свидетельских показаниях, данных в ходе слушаний.
По мнению авторов доклада, Трамп хотел вынудить президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена - одного из главных его соперников на грядущих выборах лидера США 2020 года.
По мнению авторов доклада, Трамп хотел вынудить президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена - одного из главных его соперников на грядущих выборах лидера США 2020 года.
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