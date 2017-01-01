Белый дом ответил на доклад демократов по импичменту

Администрация американского президента назвала бездоказательными обвинения демократов по импичменту Трампа.



Доклад Демократической партии в рамках процедуры импичмента не содержит никаких доказательств виновности президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм, передает Доклад Демократической партии в рамках процедуры импичмента не содержит никаких доказательств виновности президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм, передает Reuters

"По итогам одностороннего фиктивного процесса председатель Адам Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа", - сказала Гришэм.



По ее словам, представленный доклад отражает лишь "разочарование" демократов.

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