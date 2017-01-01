Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Филиппины обрушился тайфун, 17 погибших

Комментариев: 0
Полмиллиона людей вынуждены были оставить свои дома из-за тайфуна Тисой. Столичный аэропорт приостанавливал работу.
Тайфун на Филиппинах
Тайфун на Филиппинах

Не менее 17 человек погибли на Филиппинах во время тайфуна Тисой, который обрушился на острова в понедельник вечером. Около полумиллиона людей были эвакуированы. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Bloomberg.

Также отмечается, что ущерб, нанесенный стихией сельскому хозяйству, оценивается местными властями в $15,7 млн.

Главный удар стихии пришелся на провинцию Сорсогон. Досталось и столице страны, где отмечались сильные дожди. В настоящее время закрытыми остаются три моста и участки нескольких дорог. Во вторник также приостановил работу международный аэропорт в Маниле.

Тисой является двадцатым тайфуном, который обрушился на Филиппины в этом году. Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 150 км/ч.

Напомним, в конце октября на Филиппинах произошло два мощных землетрясения. А за две недели до этого произошло землетрясение, в котором погибли не менее пяти человек и свыше 70 пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: жертвы, Филиппины, тайфун, стихийное бедствие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь