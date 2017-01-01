США продолжат ядерные переговоры с КНДР

Американская сторона заявляет, что намерена продолжать переговоры по проблеме денуклеаризации с КНДР, в то время, как в Северной Корее указывают на окончание установленных сроков.

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн заявил, что США не отказываются от диалога с КНДР по вопросам ядерного разоружения, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

"Очевидно, что к настоящему моменту мы не достигли той степени прогресса, на которую надеялись. Однако мы не отказываемся и не откажемся от работы на этом направлении", - подчеркнул Бигэн, выступая на мероприятии в американской столице.

Говоря об ультиматуме, предъявленном ранее КНДР Соединенным Штатам, дипломат назвал установленные Пхеньяном сроки "искусственными", подчеркнув, что США готовы вести с Северной Кореей диалог "столько, сколько это будет необходимо".

Днем ранее северокорейское агентство ЦТАК распространило заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сона, в котором он обвинил Вашингтон в использовании диалога с Пхеньяном в собственных внутриполитических интересах в преддверии выборов. По мнению замглавы МИД, "США стремятся выиграть время в своих интересах, говоря об устойчивом и содержательном диалоге, вместо того, чтобы предпринимать шаги в ответ на меры, принятые ранее КНДР".

При этом представитель внешнеполитического ведомства Северной Кореи напомнил о том, что в конце нынешнего года истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах.

Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.

В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдеп США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

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