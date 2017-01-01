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Мужчину убило током во время игры на смартфоне

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Таец заперся у себя в комнате, чтобы поиграть на телефоне и не помогать матери убирать в доме.
Мужчину убило током во время игры на смартфоне
Viral Press

Житель Таиланда умер от удара током во время игры на включенном в розетку смартфоне. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел в тайском городе Чонбури с 28-летним Киттисаком Мункитти. Мужчина заперся у себя в комнате, чтобы поиграть на смартфоне. В это время его 57-летняя мать несколько раз просила его помочь с уборкой по дому, но тот игнорировал ее слова.

Когда женщина уходила на работу, она зашла в комнату к сыну. Сначала ей показалось, что мужчина спит, поэтому она обругала его за нежелание помочь. Затем мать заметила на руках Мункитти ожоги и вызвала полицию.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины. Предварительной версией его кончины стал удар током от заряжающегося гаджета. Точную причину установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что в смартфоне взорвалась батарея, убив спящую школьницу. Также Корреспондент писал о том, что пассажир упал на рельсы, засмотревшись в телефон.

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Теги: смерть, смартфон, фото, мужчина, инцидент, гаджет, зарядка, электричество
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Источник: korrespondent.net

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