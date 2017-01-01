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Заместителя экс-лидера ИГИЛ задержали в Ираке - СМИ

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Двоюродный брат и заместитель ликвидированного ранее аль-Багдади был задержан в городе Киркук, где он скрывался на съемной квартире по поддельным документам.
Заместитель экс-главаря ИГ аль-Багдади задержан в Ираке
Заместитель экс-главаря ИГ аль-Багдади задержан в Ираке
Reuters (архивное фото)

В городе Киркук в Ираке задержан двоюродный брат и заместитель ликвидированного ранее главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом со ссылкой на силовые структуры Ирака сообщает телеканал Alsumaria в среду, 4 декабря.

Как уточняется, его полное имя - Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри. Однако он еще известен как Ибн Халдун.

Согласно поступившим данным, мужчина прятался в съемной квартире. Во время задержания у него обнаружились фальшивые документы, в которых указано имя Шаалян Обейд.

Отмечается, что Халдун являлся одним из наиболее разыскиваемых членов ИГ после ликвидации аль-Багдади.

Напомним, Турция заявила о задержании топ-террориста ИГИЛ. Пойманный боевик, по словам главы МВД Турции, стоит за террактами в России и Германии в 2018 году.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе. "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. 

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Теги: Ирак, Терроризм, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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