В Индии из-за лавины погибли четыре военных - СМИ
Лавина сошла в Кашмире на севере страны, там погибли трое военных, а также в округе Бандипора, где погиб еще один индийский солдат.
В регионе Кашмир на севере Индии четыре военнослужащих погибли при сходе лавин. Об этом сообщает телеканал NDTV в среду, 4 декабря.
По данным местных властей, четверо военнослужащих попали под лавину в округе Купвара, прибывшим на место спасателям удалось реанимировать лишь одного из них. Еще один солдат ВС Индии стал жертвой схода лавины в округе Бандипора.
Напомним, в конце апреля в Швейцарских Альпах погибли четверо лыжников в результате схождения лавины.
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