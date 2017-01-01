В Индии из-за лавины погибли четыре военных - СМИ

Лавина сошла в Кашмире на севере страны, там погибли трое военных, а также в округе Бандипора, где погиб еще один индийский солдат.

Четверо военнослужащих погибли при сходе лавин на севере Индии - СМИ ГСЧС

В регионе Кашмир на севере Индии четыре военнослужащих погибли при сходе лавин. Об этом сообщает телеканал NDTV в среду, 4 декабря.

По данным местных властей, четверо военнослужащих попали под лавину в округе Купвара, прибывшим на место спасателям удалось реанимировать лишь одного из них. Еще один солдат ВС Индии стал жертвой схода лавины в округе Бандипора.

Напомним, в конце апреля в Швейцарских Альпах погибли четверо лыжников в результате схождения лавины.

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