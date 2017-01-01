Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии из-за лавины погибли четыре военных - СМИ

Комментариев: 0
Лавина сошла в Кашмире на севере страны, там погибли трое военных, а также в округе Бандипора, где погиб еще один индийский солдат.
Четверо военнослужащих погибли при сходе лавин на севере Индии - СМИ
Четверо военнослужащих погибли при сходе лавин на севере Индии - СМИ
ГСЧС

В регионе Кашмир на севере Индии четыре военнослужащих погибли при сходе лавин. Об этом сообщает телеканал NDTV в среду, 4 декабря.

По данным местных властей, четверо военнослужащих попали под лавину в округе Купвара, прибывшим на место спасателям удалось реанимировать лишь одного из них. Еще один солдат ВС Индии стал жертвой схода лавины в округе Бандипора.

Напомним, в конце апреля в Швейцарских Альпах погибли четверо лыжников в результате схождения лавины.

В Альпах лавина накрыла туристов: двое погибших

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Индия, лавина, военные, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь