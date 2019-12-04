В КНДР заявили о подготовке "подарка" к Рождеству для США

От американских властей зависит, каким именно будет этот рождественский подарок, отметили в МИД Северной Кореи.

В Южной Корее считают, что КНДР может возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет

Вашингтон получит от Пхеньяна "подарок" к Рождеству. Такое заявление сделали в МИД Северной Кореи, сообщает CNN в среду, 4 декабря.

В частности первый замглавы МИД КНДР Ри Тхэ Сон обвинил США в затягивании переговоров по денуклеаризации и в использовании американскими политиками этих переговоров в своих целях.

"Диалог, разрекламированный США, по существу, является ни чем иным, как глупым трюком, созданным для того, чтобы втянуть КНДР в этот диалог и использовать его в политических целях и в ходе избирательной кампании в США", – сказал Ри Тхэ Сон.

По его словам, "от Соединенных Штатов полностью зависит то, какой подарок на Рождество (от Северной Кореи – ред.) они захотят получить".

Южнокорейское агентство Yonhap трактует слова замминистра как угрозу возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет в случае, если США не выдвинут новых предложений по переговорам с КНДР до конца года.

Спустя несколько часов после заявлений Ри Тхэ Сона спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган заверил, что Вашингтон не намерен отказываться от переговоров с Пхеньяном по проблеме ядерного разоружения.

Биган признал, что деятельность в направлении денуклеаризации КНДР стала "тяжелой работой" для Вашингтона. "Очевидно, что мы не достигли того прогресса, на который надеялись, но позвольте мне прояснить: мы не сдавались и мы не откажемся от того, мы делаем", – заверил спецпредставитель США.

Напомним, 30 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.

В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдеп США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

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