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Пес поджег дом, включив микроволновку

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Оставленный сам дома пес породы хаски случайно включил микроволновую печь, в которой была еда.
Пес поджег дом, включив микроволновку
instagram.com/yociba

В Англии собака поджег дом, включив микроволновку. Об инциденте сообщает служба ВВС.

Инцидент произошел в городе Станфорд-ле-Хоп в английском графстве Эссекс. Хозяева оставили пса породы хаски самого дома.

Неизвестно как, собака включила микроволновую печь. При этом в устройстве оказалась пачка булочек. Упаковка от продуктов загорелась и начался пожар.

Хозяин и экстренные службы вовремя узнали о возгорании благодаря мобильному приложению с функцией оповещения о пожаре. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили сильно задымленную кухню. Огонь не успел распространиться на другие комнаты.

Пес при пожаре не пострадал. Специалисты назвали инцидент "очень странным случаем", и посоветовали более внимательно следить за своими питомцами, а также не оставлять ничего в микроволновках.

Накануне сообщалось, что чихуахуа "угнал" авто хозяев и уехал на заправку. Также Корреспондент писал о том, что под Днепром козел возглавил стаю собак.

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Теги: курьезы, собака, собаки, домашние животные, пес, пожар, инцидент, Англия, микроволновки
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Источник: korrespondent.net

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